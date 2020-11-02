بايرن ميونيخ يعلن ثاني إصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن نادي بايرن ميونيخ، إصابة مدافعه نيوكلاس سولي بعدوى فيروس كورونا. وذكر النادي البافاري عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب يخضع للحجر الصحي في منزله، ولا يعاني أعراضا حادة. وشارك المدافع الألماني صاحب الـ25 عاما في تتويج بايرن بالخماسية الموسم الماضي. ولعب سولي هذا الموسم 4 مباريات بالدوري، ومباراتين بدوري الأبطال. يذكر أن سولي هو الإصابة الثانية لفيروس كورونا داخل الفريق البافاري بعد سيرجي جنابري.

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