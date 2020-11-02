لاعب الرجاء السابق يكشف أوراق الزمالك "الرابحة" في إياب الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال المغربي مروان زمامة نجم الرجاء السابق، إن أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم ثنائي الزمالك قد يصنعان الفارق للفريق الأبيض في مباراته المقبلة ضد الطرف المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الرجاء ضيفًا على الزمالك في الرابع من نوفمبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال (علمًا بأن الأبيض حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد).

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم"، قال زمامة: "مباراة الزمالك والرجاء ذات طابع أخوي، نتمنى تحقيق نتيجة إيجابية في مصر والتأهل إلى النهائي".

وأضاف: "المباراة ستكون قوية بين أكبر فريقين على الساحة الأفريقية، لكن فريق الرجاء على وعي تام بخطورة المباراة."

وعن تأثر اللاعبين بفيروس كورونا بدنيًا، قال: "نتمنى أن يظهر جميع اللاعبين بشكل جيد ومُرضي، هناك غيابات مؤثرة لكن الرجاء فريق كبير ولن يتأثر بالغيابات، يتبقى خطوة للتأهل إلى نهائي البطولة."

وواصل زمامة حديثه قائلًا: "الزمالك حسم نتيجة الذهاب لصالحه، لكن الرجاء فريق قوي خارج ملعبه".

وعن الأوراق الرابحة في الزمالك التي قد تصنع الفارق في المباراة، قال: "أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم سيكون لهما دور كبير مع الفريق الأبيض، خاصة وأن بنشرقي حسم لقاء الذهاب."

جدير بالذكر أن الأهلي حسم بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة (5-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وينتظر الفائز من مباراة الزمالك والرجاء يوم 27 نوفمبر لتحديد بطل أفريقيا.