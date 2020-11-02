في بيان رسمي.. إصابة لاعب ريال مدريد بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، إصابة لاعبه إيدير ميليتاو بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن العينة التي خضع لها ميليتاو جاءت "إيجابية" بفيروس كورونا.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد أكدت أمس الأحد، أن الاختبارات التي أجراها لاعبو ريال مدريد الإسباني قبل مواجهة نادي إنتر ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، أثبتت وجود عينة إيجابية لأحد اللاعبين دون الكشف عن هوية اللاعب.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي مساء غد الثلاثاء، على ملعب الفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.