بالصور.. بعثة الرجاء في طريقها إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
توجهت بعثة الفريق الأول بنادي الرجاء، إلى مطار محمد الخامس، في طريقها إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الرابع من نوفمبر الجاري.
وكان الفريق الأبيض قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد سجله أشرف بنشرقي.
جدير بالذكر أن المباراة كان مقررًا إقامتها في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي، إلا أن تفشي فيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربي أجبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على تأجيلها إلى الأول من نوفمبر قبل أن يتم تأجيلها مرة أخرى لتقام في الرابع من نوفمبر الجاري على أن تقام مباراة النهائي في السابع والعشرين من الشهر ذاته.
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