تقرير بالفيديو.. كيف اشتعلت أزمة "كهربا - فضل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في الأزمة الأخيرة التي نشبت بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، ومحمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب وسط النادي الأهلي.

وقرر الأهلي التصعيد للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد تصريحات فضل الأخيرة رغم التصريحات الهادئة التي أصدرها النادي عصر الأحد.

بداية الأزمة تعود للحظات تتويج الأهلي بدرع الدوري للموسم الحالي 2019/2020 بعد نهاية مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، بحضور فضل مندوباً عن اللجنة الخماسية.

وشهد الحفل حضور مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق من أجل تكريمه ودعمه وسط زملائه، بجانب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وظهر عبر شاشات التلفاز، مشادة عنيفة بين فضل وكهربا قبل لحظات من التقاط الصورة الجماعية للأهلي بدرع الدوري.

وخرج "كهربا" عبر وسائل الإعلام وصرح لقناة "أون تايم سبورتس 2" بأنه كان يحتفل بالتتويج دون مشاكل، ومحمد فضل قام بدفعه وهو يحمل نجل مؤمن زكريا.

ونفى "كهربا" أن يكون قد بدر منه أي تصرف أو تعليق به أي اساءة لمحمد فضل.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من محمد فضل بعد الأحداث، وسط تقارير إعلامية تُشير وتلمح بإمكانية التصعيد للجنة الانضباط.

وظهر أول رد فعل رسمي من النادي الأهلي، عبر تصريحات لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وشدد مدير الكرة بالأهلي رفضه لأي اساءة لمحمد فضل، مشيراً الى أن الأمر أخذ أكبر من حجمة، وأنه تأكد من عدم صدور أي خطأ من جانب كهربا.

وجاء أول رد فعل رسمي لمحمد فضل من خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، وأكد أن الأمر أصبح في يد لجنة الانضباط وسيتم اتخاذ قرار وعقوبات بحق كهربا.

وعاد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بتصريحات جديدة ويعلن موقف النادي الرسمي والتصعيد ضد محمد فضل بعد ما قاله الأخير.

وأشار عبدالحفيظ أن الأهلي ترفع عن الرد على الأحداث وقام بتهدئة الأمور ومعالجة الأمر، لكن بعد التأكد من عدم صدور أي خطأ من "كهربا" يجب أن يتم حماية اللاعب.

وشدد عبدالحفيظ أن الأهلي سيقوم بتقديم شكوى للجنة الانضباط ضد محمد فضل، مشيراً الى أنه لن يتم توجيه الأهلي لمعاقبة لاعبه بعد التأكد من سلامة موقف اللاعب.

وأصدر النادي الأهلي عبر موقعه الإليكتروني الرسمي تصريحات عبدالحفيظ ليؤكد موقف النادي الرسمي تجاه أزمة كهربا وفضل.

وحتى الآن، لم يصدر أي رد فعل رسمي من جانب اتحاد الكرة أو لجنة الانضباط والتي من المفترض أن تجتمع اليوم الاثنين وفقاً لتصريحات محمد فضل.