موقف محمد صلاح وأحمد فتحي من الإنضمام للمنتخب في المعسكر المقبل

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير موقف موقف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد فتحي لاعب الأهلي المنتقل حديثًا إلى صفوف بيراميدز، من الإنضمام لمنتخب مصر في المعسكر المقبل .
وأكد شوبير خلال برنامج الإذاعي عبر أون سبورت إف إمأنه تواصل مع عمرو الجنايني ومحدم بركات وحسام البدري من أجل معرفة موقف محمد صلاح من الانضمام للمنتخب .
وأكد الثلاثي لشوبير ان صلاح جاهز ومتحمس للعودة إلى المنتخب خلالالأيام المقبلة، ولكن مازال هناك غموض حول موقف أحمد فتحي، ولم يتحدد مصيره من قائمة المنتخب للفترة المقبلة .
ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر مفتوح غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة توجو مباراتين ذهابًا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، في منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون .
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