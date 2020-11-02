تأكيداً للوفد .. إصابة الشحات تبعده عن المنتخب

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها حسين الشحات لاعب النادي الأهلي تحت اشراف طبيب المنتخب الوطني الدكتور محمد أبوالعلا إصابته بشد في العضله الخلفية.

صرح بذلك محمد بركات مدير المنتخب الوطني وقال أن الدكتور محمد أبوالعلا عرض نتائج الكشف الطبي علي حسام البدري صباح اليوم .

وأكد في تقريره صعوبة لحاقه بمعسكر المنتخب الوطني نظرا لضيق الوقت خاصة وأنه علاجة وتأهيله تستوجب فترة قد تصل الي أسبوع.

ويعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بعد ظهر اليوم الاثنين، قائمة لاعبي الأهلي في معسكر الفريق القومي خلال نوفمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يضم البدري كلا من: محمد الشناوي، احمدفتحي، محمد هاني، ايمن اشرف، عمرو السولية، محمد مجدي افشة، مروان محسن، حمدي فتحي يستعد منتخب مصر لمواجهتي توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.

اليوم .وأكد في تقريره صعوبة لحاقه بمعسكر المنتخب الوطني نظرا لضيق الوقت خاصة وأنه علاجة وتأهيله تستوجب فترة قد تصل الي أسبوع.ويعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بعد ظهر اليوم الاثنين، قائمة لاعبي الأهلي في معسكر الفريق القومي خلال نوفمبر الجاري.ومن المنتظر أن يضم البدري كلا من: محمد الشناوي، احمدفتحي، محمد هاني، ايمن اشرف، عمرو السولية، محمد مجدي افشة، مروان محسن، حمدي فتحي يستعد منتخب مصر لمواجهتي توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا. تضاؤل فرص حسين الشحات في الانضمام لمعسكر منتخب مصر

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