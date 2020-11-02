أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، إصابة البرازيلي إيدر ميليتاو مدافع الفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد الكشف الطبي التي أجراها الفريق صباح اليوم الأحد. وأصدر النادي بياًنا رسميًا، أعلن فيه نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها الفريق، للكشف عن الفيروس. الفريق، للكشف عن الفيروس. وقال النادي في بيانه: "الفحوصات أثبتت إصابة ميليتاو فقط بفيروس كورونا". Advertisements وواصل "كل اللاعبين والأطقم بعيدا عنهم وموظفي النادي الذين عملوا بشكل مباشر مع الفريق جاءت نتيجتهم سلبية". جاءت نتيجتهم سلبية". وأردف "ولهذا يكرر النادي مرة أخرى، جميع أعضاء الفريق بعيدا عن ميليتاو جاءت نتيجتهم سلبية في فحص آخر أجري صباح الإثنين". ويستعد ريال مدريد لاستضافة إنتر ميلان، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مدافع ريال مدريد بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.