بعثة الرجاء المغربي تصل القاهرة في السادسة مساء اليوم

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي فى تمام السادسة مساء اليوم، الإثنين، إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، استعدادًا لملاقاة الزمالك بعد غدٍ الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تغادر بعثة الفريق المغربي مطار محمد الخامس

بالمغرب في تمام الواحدة ظهرًا.من المقرر أن يؤدى اللاعبون مرانهم الأخير غدًا باستاد القاهرة قبل تدريب الزمالك مباشرة.على جانب آخر واصل محمود حمدى الونش، مدافع الفريق، البرنامج التأهيلى الموضوع له من الجهاز الطبى، وذلك من أجل التعافى من الإصابة التى تعرض لها فى لقاء الإسماعيلى الأخير بالدورى الممتاز، ويتم بشكل دورى خضوعه لفحوصات وأشعة للاطمئنان على حالته، التى تحسنت كثيرًا.ومن المقرر أن يتحدد موقفه النهائى، اليوم الإثنين، من المشاركة فى المباراة من عدمه، بحسب رؤية طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة، وهو الشيء نفسه بالنسبة للثنائى محمود علاء وحازم إمام اللذين سيتم عمل اختبار فنى لهما على هامش مران اليوم.