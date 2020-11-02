"احمي كهربا يا أهلي".. الجماهير تدعم كهربا في أزمته مع محمد فضل

تصدر هاشتاج "احمي كهربا يا أهلي"، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تقدم إدارة النادي الأهلي بشكوى إلى لجنة الانضباط ضد تجاوز محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة في حق كهربا".

وتصاعدت الأوضاع بين الطرفين بعد تصريحات محمد فضل، بأنه سيحول الأمر إلى لجنة الانضباط، وهي المعنية بمحاسبة المخطئ سواء لاعبًا أومسئولًا، الأمر الذي دفع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، بتقديم النادي بشكوى ضد محمد فضل لدى لجنة الانضباط،

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بسبب ما وصفه بـ "تجاوزه ضد لاعب الفريق محمود كهربا".

وتضامنت جماهير النادي الأهلي، مع ابن القلعة الحمراء، محمود كهربا، في أزمته مع عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، محمد فضل، مطالبين بوقوف إدارة الأهلي مع كهربا في أي قرارات تصدر ضده، كونه لم يخطئ في حق "فضل" كما نقلت الكاميرات ملامسات الواقعة.