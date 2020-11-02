تفاصيل رسالة محمد فضل إلى لجنة الحكام عبر واتساب بشأن القائمة الدولية

أرسل محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة رسالة عبر جروب واتساب للجنة الحكام يشيد فيها بجهودهم خلال الموسم الجاري ومستوى التحكيم ويبلغهم فيه بتطبيق العدالة في اختيارات القائمة الدولية ويؤكد أن اللجنة الخماسية ليس لديها أي حسابات وتهدف لاختيار الأفضل .

وشدد على رفض أي مجاملات في اختيارات القائمة. وتنهي اللجنة خلال الساعات القليلة المقبلة ملف القائمة الدولية خاصة وأن آخر موعد لإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يوم 8 نوفمبر المقبل.

وتشهد الأيام الحالية إجراء اختبارات للحكام وكذلك توقيع الكشف الطبي عليهم تحت إشراف اللجنة. القائمة الدولية ويؤكد أن اللجنة الخماسية ليس لديها أي حسابات وتهدف لاختيار الأفضل .وشدد على رفض أي مجاملات في اختيارات القائمة. وتنهي اللجنة خلال الساعات القليلة المقبلة ملف القائمة الدولية خاصة وأن آخر موعد لإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يوم 8 نوفمبر المقبل.وتشهد الأيام الحالية إجراء اختبارات للحكام وكذلك توقيع الكشف الطبي عليهم تحت إشراف اللجنة.

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