خبر سار لجماهير مانشستر سيتي بعودة مهاجم الفريق من الإصابة

عاد مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، جابريل جيسوس، لتدريبات الفريق، أمس الأحد، بعد غيابه منذ سبتمبر الماضي، إثر إصابة لحقت به خلال مواجهة وولفرهامبتون في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020/21، والتي تسببت فى غيابه أيضًا عن مباريات المنتخب البرازيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.
ونشر خيسوس صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي، إنستجرام من مشاركته فى تدريبات مانشستر سيتى، معلقًا عليها بعبارة: “سعيد لأننى عدت من جديد”.
وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أصدر بيانًا رسميًا في 21 سبتمبر الماضى، أكد فيه أن نادي مانشستر سيتى اتصل بطبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار، وأبلغه بإصابة خيسوس خلال مواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وغاب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا عن مواجهتي البرازيل أمام كل من؛ بوليفيا التي إكتسحها راقصو السامبا بخماسية نظيفة، ثم بيرو التي فاز عليها السيليساو بنتيجة 4-2.
يذكر أن مانشستر سيتي فاز على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين أول أمس السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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