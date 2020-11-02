الامارات | برشلونة ينعي مساعد كرويف وكومان السابق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، توني برونيس سلوت المساعد السابق بالجهاز الفني للفريق الكاتالوني، والذي توفي عن عمر يناهز 73 عاماً.

وذكر برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "يؤسفنا إعلان الخسارة الكبيرة التي حلت بنا بوفاة توني برونيس سلوت عن عمر 73 عاماً، وهو المدرب المساعد سابقا في الجهاز الفني خلال فترة تولي يوهان كرويف مهمة تدريب الفريق".

وكان برونيس انضم إلى الجهاز الفني المساعد لكرويف في عام 1988، حيث شارك في العديد من الإنجازات مع الفريق الكاتالوني، مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 1992 وكأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس عام 1989 وكأس السوبر الأوروبي 1992، كما تواجد في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني أربع مرات والكأس مرة وكأس السوبر الإسباني مرتين.

وسبق لبرونيس أن عمل مساعداً مع المدرب الحالي لبرشلونة رونالد كومان، في أندية أياكس وأيندهوفن الهولنديين وبنفيكا البرتغالي وفالنسيا الإسباني.

وكان آخر منصب تولاه برونيس في مسيرته، هو منصب رئيس قسم الكشافين بنادي أياكس أمستردام، حيث عمل في هذا المنصب منذ عام 2010. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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