شوبير يكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا ‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاعلامي أحمد شوبير عن الحكم الذي سيسند له الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الإدارة التحكيمية لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019-2020. ويقام نهائي دوري الأبطال بملعب برج العرب بالاسكندرية في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري. وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية منتظراً ما ستُسفر عنه مواجهة الزمالك والرجاء بالقاهرة الأربعاء المقبل في إياب نصف النهائي بعد حسم الزمالك لقاء الذهاب بالمغرب بهدف نظيف. وأكد شوبير خلال تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" أن الجزائري مصطفى غربال هو من سيدير المباراة النهائية وليس المغربي رضوان جيد. وكان غربال قد أدار إياب ربع النهائي الذي جمع الزمالك والترجي بملعب رادس. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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