شكرا لقرائتكم خبر عن منزل مدرب روما يتعرض للسرقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض منزل باولو فونسيكا مدرب فريق روما الإيطالي لكرة القدم، لحادث سرقة، تزامناً مع إشراف المدرب على استعدادات فريقه للمباراة أمام فيورنتينا ، بحسب تقارير صحفية إيطالية.
وذكرت عدة تقارير صحفية في إيطاليا، أن اللصوص سرقوا العديد من الساعات ومقتنيات أخرى ثمينة تقدر قيمتها بنحو مئة ألف يورو.
وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إلى أن فونسيكا كان يتواجد في تريجوريا أثناء وقوع الحادث في الوقت الذي تواجدت فيه زوجته ونجله في وسط العاصمة من أجل التسوق. وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن خبراء الطب الشرعي لم يجدوا أي بصمات أو أدلة قد تكون خيطا للإيقاع بالجناة.
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