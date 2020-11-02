شكرا لقرائتكم خبر عن الإساعيلي يسعى لإستعارة أليو بادجي من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو الإسماعيلي لاستعارة المهاجم السنغالي أليو بادجي من الأهلي خلال الفترة المقبلة لمدة موسم، في ظل رغبة إدارة النادي تدعيم الفريق. وقالت مصادر داخل النادي الإسماعيلي عن إبراهيم عثمان رئيس النادي تواصل مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لضم اللاعب إذا كان هناك نية لإعارته خلال الفترة المقبلة. وأضافت المصادر أن الأهلي طلب إتمام التعاقد مع باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي خلال فترة الانتقال القادمة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإساعيلي يسعى لإستعارة أليو بادجي من الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.