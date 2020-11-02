شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالناصر محمد يقود بهلاء العمانى للمركز السادس فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الجهاز المصرى لفريق بهلاء العمانى بقيادة عبدالناصر محمد المدير الفنى ومعاونيه مصطفى عسكر المدرب العام ووسام اسماعيل مدرب حراس المرمى فى قيادة الفريق لتحقيق المركز السادس من دورى عمان بعدما حقق الفوز فى آخر مباريات الفريق فى الدورى بعدما كان الفريق فى المركز الـ12 قبل قدوم عبدالناصر وجهازه.

وقاد عبدالناصر محمد الفريق لتحقيق فوز كبير على مرباط بـ7 أهداف نظيفة فى أول مباراة له، ثم التعادل امام فريق عمان ثم اختتمها بالفوز على فريق السويق بثنائية نظيفة ليحقق الفريق أفضل تريتب له فى الدورى العمانى خلال السنوات الماضية.

واستقر المدير الفنى على وضع خطة إعداد الفريق للموسم الجديد وتحديد احتياجاته من الصفقات الجديدة التى يرغب فى التعاقد معها خاصة بعدما قرر الإبقاء على 15 لاعباً فقط من القائمة الموجودة حالياً لعدم قناعته بباقى اللاعبين. واتفق المدير الفنى مع رئيس النادى على إجراء عملية تدعيم بعناصر موهوبة خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وطلب التعاقد مع لاعبين من الدورى المصرى ويتم حالياً التفاوض مع أنديتهم للوصول إلى عرض مالى مناسب بين الطرفين. وصرف مسؤولو بهلاء مكافأة إجادة لكل اللاعبين وأفراد الجهاز الفنى بعد المستوى الطيب الذى ظهروا عليه فى المباريات الأخيرة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالناصر محمد يقود بهلاء العمانى للمركز السادس فى الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.