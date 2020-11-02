شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يقترب من ضم أحمد ياسر ريان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب لاعب النادي الأهلي أحمد ياسر ريان من الانصمام للاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لموسم واحد.
وقالت مصادر داخل النادي الأهلي إن موسيماني لم يحسم مصير اللاعب حتى الآن، عكس زملائه العائدين من الإعارة للفريق، وإن الأقرب هو الخروج على سبيل الإعارة في ظل عدد من العروض أبرزها سموحة والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي.
وكشفت المصادر أن اللاعب يفضل اللعب تحت قيادة حسام حسن خاصة بعد انضمام عمار حمدي وحسام عاشور للفريق السكندري.
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