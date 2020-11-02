«سيدات يد الأهلي» يواجه الزمالك في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات يد الأهلي» يواجه الزمالك في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، يخوض مباراة مهمة اليوم الاثنين أمام نظيره فريق الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السادسة مساء على صالة الأميرعبد الله الفيصل، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة عروضه القوية في بطولة الدوري، تحت قيادة المدير الفني يحيى يوسف.
ويغيب عن المباراة كل من، غاده حسام، وسارة حسام، ومنه خالد، وآية الحوشي، ويارا شحاتة للإصابة.
وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الطيران بنتيجة 27-23، ضمن منافسات البطولة
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
107,736
-
تعافي
99,555
-
وفيات
6,278
كانت هذه تفاصيل خبر «سيدات يد الأهلي» يواجه الزمالك في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.