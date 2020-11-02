شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات يد الأهلي» يواجه الزمالك في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، يخوض مباراة مهمة اليوم الاثنين أمام نظيره فريق الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري.

‏‎ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السادسة مساء على صالة الأميرعبد الله الفيصل، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة عروضه القوية في بطولة الدوري، تحت قيادة المدير الفني يحيى يوسف.

ويغيب عن المباراة كل من، غاده حسام، وسارة حسام، ومنه خالد، وآية الحوشي، ويارا شحاتة للإصابة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الطيران بنتيجة 27-23، ضمن منافسات البطولة