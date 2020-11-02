شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطلب ضم ثنائي أسوان رسميًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم مسؤولو النادى المصرى عرضاً إلى نادى أسوان لضم ثنائى الفريق إبراهيم جلال ومحمود نعيم، خلال الميركاتو الجارى، لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدى استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد تألقهما مع أبناء الجنوب خلال الموسم الماضي، وما زالت إدارة أسوان تدرس عروض رحيل للثنائى، خاصة بعد رحيل كل من مسعد عوض حارس مرمى الفريق إلى وادى دجلة، وأحمد عامر إلى نادى الجونة.
ومن جانبه، قال سليمان إن الفريق لن يتخلى سوى عن لاعبين إضافيين بعد رحيل كل من مسعد عوض حارس مرمى الفريق الذى دفع الشرط الجزائى فى عقده وقيمته مليون جنيه قبل الانتقال إلى وادى دجلة، وكذلك أحمد عامر من أجل الحفاظ على القوام الأساسى للفريق.
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