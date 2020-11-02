شكرا لقرائتكم الزمالك بزيه التقليدى فى مواجهة الرجاء المغربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الزمالك إلى ارتداء زيه التقليدى فى مواجهة الرجاء المغربى، في المباراة التي ستقام بعد غد، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، في إياب دور قبل النهائي من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى الفارس الأبيض لتحقيق الانتصار بها من أجل التأهل للنهائى الأفريقي، بعدما نجح الزمالك في الفوز في مباراة الذهاب بالدار البيضاء في المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض.

وارتدى الزمالك فى لقاء الذهاب، زيه البديل باللون الأزرق، إلا إنه سيعود فى لقاء العودة ليرتدى زيه الأبيض لكونه صاحب الأرض، ويخضع الفريق الأبيض اليوم، الإثنين، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك طبقا للبروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.

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ورفض مسئولو الزمالك الاعتراض على الحكم الجامبى بكارى جاساما، بعد التقارير المغربيى التى أفادت بتعيينه حكما لمباراة الفريق الأبيض والرجاء المغربى، التى ستجمع بينهما ومن جهته أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فى تصريحات لليوم السابع، أن جاساما من حكام الصفوة ونثق فى نزاهته وإدارته المباراة بأفضل صورة، مشددا على أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سيحرص على خروج المباراة فى أفضل صورة خاصة فى ظل وجود تقنية الفيديو الـ"VAR"، الخاصة بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

فيما من المنتظر أن يعود محمود علاء لقيادة خط دفاع الزمالك أمام الرجاء، حيث حرص اللاعب على الخضوع لبرنامج مكثف من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة للحاق بالمواجهة القادمة، فى ظل حاجة الفريق إلى جهوده لكونه من العناصر الأساسية للفريق الأبيض التى يعول عليها الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لتخطى الرجاء المغربى والوصول إلى النهائى الأفريقى.