شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يفاوض "دعدور" لتدعيم حراسة المرمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو الإتحاد السكندرى فى مفاوضات جادة مع أحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز من أجل التعاقد معه فى إطار تدعيم مركز حراسة المرمى لزعيم الثغر بالرغم من وجود الثلاثى عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل .

ورغم حالة الإستقرار الذى يشهدها مركز حراسة مرمى الإتحاد السكندرى ، إلا أن حسام حسن المدير الفنى للفريق يرغب فى تواجد حارس قوى لزيادة المنافسة بين الحراس خاصة وأنه يحاول المنافسة على المربع الذهبى فى الموسم المقبل .

وقد تلقى أحمد دعدور عدد من العروض خلال الفترة الماضية على رأسها من المصرى البورسعيدى بالرغم من عدم مشاركته مع فريقه فى الموسم الحالى فى أى مباراة نظرا لإعتماد الأجهزة الفنية لبيراميدز على الثنائى المهدى سليمان وأحمد الشناوى .

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من ناحية أخرى أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى الإجراءات الخاصة بانتقال عمار حمدي لاعب الأهلي والمنتخب الأوليمبى ، وأحد أهم المواهب الصاعدة بالكرة المصرية لمدة موسمين و ذلك بعد إنهاء جميع المفوضات مع النادى الأهلى بمشاركة إبراهيم حسن مدير الكرة الذي تفاوض مع اللاعب و ووكيله احمد يحيي وأتم الإجراءات إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين .

"عمار" مواليد 26 نوفمبر 1999 " وتألق بقوة مع نادى الاتحاد السكندرى في الموسم قبل الماضي كذلك مع المنتخب الأوليمبى حيث ساهم في صعود المنتخب إلى الأولمبياد القادمة.

و يُعد "عمار" أحد اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية بحسب وصف خبراء اللعبة ، و يُجيد اللعب كجناح أيمن و أيسر وصانع ألعاب ، وأثنى حسام حسن وإبراهيم حسن على موهبة "عمار " و أبدو ارتياحهم لأتمام إجراءات أنتقاله لصفوف زعيم الثغر .