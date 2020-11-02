شكرا لقرائتكم منتخب مصر فى المركز الثالث بالمجموعة وتوجو الأخير قبل مواجهتى نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، مباراتين غاية فى الأهمية أمام توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022، ويبدأ منتخب مصر معسكره غدا بالتجمع الخامس ويخوض تدريباته بملعب بتروسبورت أيام 3 و4 و5 و6 نوفمبر على أن يحصل اللاعبون على راحة يومى 7 و8 قبل الدخول فى معسكر مغلق استعدادا للمباراتين الحاسمتين.

ويقع منتخب مصر فى مجموعة واحدة مع جزر القمر وكينيا وتوجو فى التصفيات الافريقية، ويحتل الفراعنة المركز الثالث بالمجموعة بالتصفيات الافريقية برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين مع كينيا وجزر القمر، بينما يعتلى منتخب جزر القمر الترتيب برصيد 4 نقاط، وجاء منتخب كينيا فى المركز الثانى برصيد نقطتين، وهو نفس رصيد الفراعنة، وتوجو فى المركز الأخير بنقطة واحدة.



مجموعة مصر

ويترقب الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، تقريراً طبياً من النادى الأهلى بشأن إصابة حسين الشحات لاعب الفريق لحسم موقفه من الانضمام لقائمة الفراعنة لمباراتىّ توجو، حيث يعانى الشحات من شد فى العضلة الخلفية ويترقب المنتخب تقرير طبيب الأهلى لتحديد إمكانية لحاقه بمواجهتىّ من عدمه.

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على صعيد متصل، كشف محمد بركات مدير منتخب مصر الأول، أن معسكر الفراعنة سينطلق يوم 3 نوفمبر الجارى استعدادا لمباراتىّ توجو فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وسينضم لاعبو الأهلى للمعسكر يوم 3 نوفمبر مع باقى اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار، ويخوض الفراعنة تدريباتهم أيام 3 و4 و5 و6 نوفمبر المقبل قبل الحصول على راحة يومىّ 7 و8 من نفس الشهر، ثم استئناف التدريبات والمعسكر يوم 9 نوفمبر استعدادا لمواجهة توجو الأولى يوم 14 من نفس الشهر.

واختار حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، القائمة المبدئية لمعسكر الفراعنة المفتوح استعدادًا لمواجهة توجو يومى 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وشهدت القائمة تواجد كل من: المهدى سليمان وعبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى ومحمد فاروق وأحمد توفيق ورمضان صبحى (بيراميدز)، محمد بسام (طلائع الجيش )، محمد شريف (إنبي)، حسام حسن وأحمد أبوالفتوح (سموحة)، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب) وأكرم توفيق (الجونة).

ومن المقرر أن يبدأ المعسكر المفتوح فى الثالث من نوفمبر الجارى بعد نهاية الجولة الأخيرة من منافسات الدورى المصرى.