شكرا لقرائتكم الإسماعيلى ينافس الجونة والترجى على ضم التونسى هيثم الجوينى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية أن نادى الإسماعيلى أصبح قريبا من التعاقد مع التونسى هيثم الجوينى مهاجم نادى العين السعودى السابق بعد توصله لاتفاق شبه نهائى على الانتقال لصفوف الدراويش بداية من الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقالت صحيفة "الصحافة" التونسية أن هيثم الجوينى يميل إلى خوض تجربة خارجية جديدة بعد أن فسخ عقده مع فريق العين السعودي رغم مساهمته في صعود الفريق لدوري المحترفين ورغم أنه شارك في أول مقابلة في هذا الموسم ولكن موقف المدرب الجديد فرض عليه البحث عن وجهة أخرى بعيدا عن المسابقة.

أشارت الصحيفة إلى أن نادي الجونة المصري مهتم أيضا بضم اللاعب إلا أن الإسماعيلي هو الوجهة المفضلة إلى حدّ الان بحكم شعبية هذا النادي.

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أضافت الصحيفة أن نادى الصفاقسى التونسى بقيادة فوزى البنزرتى يرغب في الاستفادة من خدمات هذا اللاعب وضمّه إلى النادي الصفاقسي فهو يعرف حقيقة قدرات الجويني خاصة أنه كان لاعبا تحت قيادته فى فترة سابقة ولا يمكن أن تتوفّر فرصة للنادي الصفاقسي فرصة أفضل من هذه لدعم الهجوم بلاعب تونسي له قدرات يشهد بها الجميع إضافة إلى أن التعاقد معه سيسمح له بانتداب لاعبين أجانب.

كما دخل نادى الترجى التونسي في دائرة المهتمين بضم الجويني ولكنه ينتظر مصير المفاوضات بين اللاعب والإسماعيلي أو الصفاقسي حتى يضمن التعاقد معه وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قد يفكر في العودة إلى الدوري التونسي لما يوفره من فرصة من جديد للتألق بحكم ضعف المنافسة في هذا الفريق كما أن الفريق التونسى يوفر الفرصة للنجاح كما حدث مع العديد من اللاعبين الذين تألقوا بعد الانتقال إلى الترجى التونسي.