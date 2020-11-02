شكرا لقرائتكم شوبير يعلن صفقات الاهلى والزمالك وموقف المعارين ويؤكد: عمرو جمال سيعرض للبيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير أن الاهلى سوف يعرض مهاجمه عمرو جمال للبيع أو يمنحه فرصة استكمال رحلته مع الطلائع مؤكدا فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"الاهلى سوف يعرض عمرو جمال للبيع أو يمنحه فرصة استكمال اعارته مع الطلائع ، ووافق الاهلى على اعارة عمار حمدى للإتحاد وباع كريم يحيى لزعيم الثغر بشكل نهائى مع وجود بند بأولوية الشراء للاعب للأهلى"

ويضيف شوبير :" الاهلى استقر على عودة محمد شريف وصلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق حتى الان ، ولكن ناصر ماهر حابب يكمل فى سموحة عشان مرتاح مادياً ومعنوياً هناك ، وأحمد ياسر ريان قد يخرج معاراً للإسماعيلى ، وفرص عودة محمد عبد المنعم للأهلى انتهت بعد رحيل فايلر ، والحديث عن عروض صالح جمعة وأحمد الشيخ اجتهادات من وكلاء اللاعبين ولكن الاهلى لم يناقش مصيرهم بشكل نهائى حتى الان "

وأكمل :"الاهلى تعاقد مع أحمد رمضان بيكهام ولم يسترده فلم يكن اللاعب معاراً حيث باعه الاهلى ضمن صفقة محمد محمود ومع وجود تقارير إيجابية تعاقد معه من وادى دجلة ، فضلا عن الصفقة المعلنة بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر الذى رد على كل الانتقادات والشائعات التى حاصرته حول إصابته بمرض مزمن برد عملى بالتألق فى أرض الملعب أمام الاهلى نفسه وفى كل مباريات المقاولون وأخرها مواجهة بيراميدز"

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ويضيف شوبير:" لو الرجاء المغربى خسر من الزمالك وودع دوري الابطال الافريقى سوف يعلن الاهلى رسمياً عن ضم بدر بانون مدافع الرجاء أو قد يؤجل الاهلى الاعلان عن الصفقة خاصة أن الامور مستقرة بين الطرفين "

وعن النهائى الافريقى قال شوبير :" على معلول وحسين الشحات ورامى ربيعة سيكونوا جاهزين لموقعة 27 نوفمبر والقرار النهائى سيكون لموسيمانى"

وعن صفقات الزمالك قال شوبير: "حتى الان حمزة المثلوثى وقع وأجرى الكشف الطبى ولكن الزمالك لم يعلن حتى الان ، ويبقى موقف المعارين هو عودة أحمد فتوح للقلعة البيضاء وإستمرار معروف يوسف مع المقاولون العرب وكابوريا وداوودا الزمالك رفض عودتهم ، وحميد أحداد لن يعود ، موقف أحمد رفعت ورزاق سيسيه غير واضح حتى الان فيه تمسك من الاتحاد بيهم وفى مفاجأت قد تحدث الاسبوع المقبل قد تغير كثيراً فى هذه الصفقة ، وأتمنى إستمرارهم مع زعيم الثغر الذى يكون فريق قوى بالموسم الجديد"

وتابع شوبير: "الاسماعيلى أبرم ثلاثة صفقات ومازال يحتاج عشرة صفقات أخرى ، وطلائع الجيش تعاقد مع ثلاثة صفقات ويقال أن هناك خمسة صفقات أخرى".