شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الرجاء تبدأ رحلة السفر إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجدت بعثة الرجاء المغربى فى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء من أجل بدء رحلة السفر إلى القاهرة، ومن المنتظر أن تصل بعثة الفريق المغربى إلى القاهرة فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة الزمالك بعد غدٍ، الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى يسعى الفارس الأبيض لتحقيق الانتصار بها من أجل التأهل للنهائى الأفريقي، بعدما نجح الزمالك فى الفوز فى مباراة الذهاب بالدار البيضاء فى المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن تنطلق رحلة الرجاء من المغرب فى الواحدة من ظهر اليوم، بتوقيت القاهرة، على أن تصل إلى القاهرة فى تمام الساعة السادسة، وذلك عبر طائرة خاصة، بعد تأجيل سفر الفريق المغربى أكثر من مرة بسبب الإصابات التى جاءت ضمن صفوف الفريق والمتعلقة بفيروس كورونا قبل أن يتعافى عناصر الفريق.

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فيما يعود الزمالك لارتداء زيه التقليدى فى مواجهة الرجاء المغربى، وارتدى الفريق فى لقاء الذهاب زيه البديل باللون الأزرق، إلا أنه سيعود فى لقاء العودة ليرتدى زيه الأبيض لكونه صاحب الأرض، ويخضع الفريق الأبيض اليوم، الاثنين، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك طبقا للبروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.

ومن المنتظر أن يعود محمود علاء لقيادة خط دفاع الزمالك أمام الرجاء، حيث حرص اللاعب على الخضوع لبرنامج مكثف من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة للحاق بالمواجهة القادمة، فى ظل حاجة الفريق إلى جهوده لكونه من العناصر الأساسية للفريق الأبيض التى يعول عليها الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لتخطى الرجاء المغربى والوصول إلى النهائى الأفريقى.