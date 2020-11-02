شاهد. .26 هدفاً في الجولة الأخيرة من الايجيبشن ليج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات بطولة الدوري الممتاز في نسخته الـ "61" بعدما استمر الأهلى فى تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، بعد نجاحه فى الحسم المبكر لبطولة الدورى هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة،بينما حضر مؤمن زكريا لاعب الأهلي إلى ملعب المباراة ليكون هو بطل ليلة احتفال الفريق الأحمر بتتويجه بلقب الدوري الـ42، وليسلم درع الدوري إلى لاعبي الأهلي.

1_شهدت الجولة 34 للدورى تسجيل 26 هدفاً في 9 مباريات .

2_ تم احتساب 4 ركلات جزاء في هذه الجولة سددت 2 بنجاح عن طريق عمر العيونى لبيراميدز وفادى فريد لأسوان وأهدرت 2 عن طريق ناصر ماهر لسموحة وأحمد سعيد لوادى دجلة.

3_ظهر الكارت الأصفر 27 مرة في الجولة الأخيرة للدوري فيما ظهر الكارت الأحمر 3 مرات من نصيب محمد عمار لاعب الاسماعيلى ومحمد بازوكا لاعب الإنتاج ورجب الصافى لاعب الاتحاد.

4_ حطم الاهلى رقمه القياسى السابق المسجل باسمه فى موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة، حيث وصل الأهلى فى الموسم الحالى 2019 - 2020 للنقطة 89.

5_ فوز الأهلى على الطلائع جعل المارد الأحمر يعادل الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز فى موسم واحد، والمسجل باسم النادى الأهلى أيضًا عندما حقق 28 انتصارًا فى موسم 2017-2018، لاسيما أنه حقق هذا الموسم 28 فوزاً و5 تعادلات، فيما تلقى خسارة واحدة.

6_ الأهلي أيضا هو صاحب أقوى خط دفاع فى النسخة الجارية من بطولة الدورى، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، على مدار 33 مباراة خاضها الفريق، وهو ثالث أفضل مواسم الأهلى الدفاعية بعدما نجح الفريق فى إنهاء موسم 1975-1976، دون أن تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، وكذلك فى موسم 2005-2006 الذى شهد استقبال شباك الأهلى ستة أهداف فقط ، وبخروج الأهلى من مواجهة الطلائع بالكلين شيت، وصل المارد الأحمر إلى 28 مباراة بشباك نظيفة، لينفرد بالرقم القياسى الذى كان يتقاسمه حاليا مع الإسماعيلى موسم 1990/1991 (27 كلين شيت فى 35 مباراة).

7_نجح عبد الله السعيد قائد بيراميدز وصانع ألعاب منتخب مصر في الفوز بلقب هداف الدوري المصري لموسم 2019/2020 ، وسجل عبد الله السعيد 17 هدفا لينهي الدوري وهو هدافا للمسابقة بعد منافسة مع محمد شريف مهاجم إنبي الذى سجل 14 هدفاً وحل والتر بواليا مهاجم الجونة ثالثاً برصيد 13 هدف.

8_ حسم الزمالك وصافة الدوري، وتأهله المباشر إلى دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل، بفوز بثلاثية مقابل هدف على الإسماعيلي في الجولة 34 من البطولة ، الأبيض كذلك حقق الفوز الأول له على هيرون ريكاردو مدرب الدراويش، الذي تغلب على الفرسان 4 مرات وتعادل معهم مرتين، مع الإسماعيلي والهلال السوداني.

9_الإسماعيلي، أنهى الموسم في المركز الثانى عشر بـ 41 نقطة، وحقق أسوأ نهاية له في الدوري منذ احتلاله المركز التاسع في موسم 1979/80.

10_ واصل حسام حسن المدير الفني بدايته الجيدة مع الاتحاد السكندري وحقق انتصاره الأول في الدوري المصري بالفوز 3-1 على أسوان في الجولة الأخيرة من المسابقة ، وحقق زعيم الثغر الفوز الأول له منذ 31 أغسطس والذي تحقق على حساب الإسماعيلي بنتيجة 3-1، ومنذ حينها فشل الفريق في تحقيق أي فوز خلال 11 مباراة تعادل في 5 وخسر 6.

11_ أنهى طنطا موسمه في الدوري المصري بالفوز على إنبي بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من المسابقة ، فوز أول لأبناء السيد البدوي منذ الجولة الـ 14 وبالتحديد منذ 283 يوما عندما فاز الفريق على الجونة 1-0، وفي 19 مباراة متتالية لم يحقق الفريق الفوز.

12_ حجز سموحة المركز الخامس وهو مركزه المفضل في الدوري المصري بالفوز على نادي مصر 2-0 في الجولة الأخيرة من المسابقة ، سموحة سبق أن أنهى الموسم في المركز الخامس مرتين، كأكثر مركز احتله في المسابقة، موسمي 2016-17 و2017-18، ويحجز المركز ذاته للمرة الثالثة.

13_ شهدت الجولة الأخيرة الظهور الأخير لأحمد فتحى مع الاهلى ومحمد ناجى جدو مع الجونة وطاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب.

شاهد أهداف الجولة 34 للدوري

الزمالك 3-1 الاسماعيلى

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الاتحاد السكندرى 3-1 أسوان

مصر المقاصة 0-0 الإنتاج الحربى

طنطا 2-1 انبى

حرس الحدود 2-1 الجونة

المصرى البورسعيدى 2-1 ووادى دجلة

سموحة 2-0 نادى مصر

بيراميدز 2-2 المقاولون العرب

الاهلى 3-0 طلائع الجيش