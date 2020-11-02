شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يؤكد اختيار الجزائرى مصطفى غربال حكماً لنهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الجزائرى مصطفى غربال هو المرشح الأول لإدارة مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، مشيراً إلى أن هناك سبعة حكام فى الاتحاد الأفريقى تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، وهذا سبب تأخر الإعلان عن حكم مباراة الزمالك والرجاء المغربى. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "معلوماتى تؤكد أن رضوان جيد لن يكون حكم مباراة نهائى دورى الأبطال الأفريقى بل سيكون الجزائرى مصطفى غربال. "

وأضاف شوبير، "هناك أزمة فى الاتحاد الأفريقى ولجنة الحكام بالكاف فى مأزق بعد إصابة 7 حكام، 4 حكام ساحة وثلاثة مساعدين، بفيروس كورونا، والكاف رفض الإعلان عن أسماء المصابين بكورونا ولكن هناك حالات تعافى من الحكام لذلك تم الحديث عن تعيين بكارى جاساما، وحتى هذه اللحظة لم يعلن الكاف عن حكم مواجهة الزمالك والرجاء، ولكنه مجبر عن الإعلان عن طاقم التحكيم اليوم".

وتابع شوبير، "نريد حكاما مميزين، فقد أفسد حكم مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربى البطولة بقراراته الغريبة للغاية ."

وعن استعدادات الزمالك لمواجهة الرجاء قال شوبير، "فرجانى ساسى عازم على قيادة الزمالك للتأهل لنهائى دورى الأبطال الأفريقى للرد على حملات الانتقادات الواسعة التى طالته فى الفترة الاخيرة "

Advertisements

وأضاف شوبير، "أصبح هناك ثلاثة عناصر مصابة بكورونا فقط فى الرجاء وستجرى لهم مسحة قبل السفر للقاهرة اليوم، وفى حال شفاءهم تصبح صفوف بطل المغرب متكملة قبل مواجهة الزمالك، الحارس أنيس الزنيتى هو اللاعب الأساسى الوحيد فى صفوف الرجاء من الثلاثى المصاب وبالتالى الرجاء سوف يتأثر بغيابه لو جاءت مسحته الأخيرة إيجايبة".

وتابع شوبير، "أتمنى ألا يشرك الزمالك محمود الونش فى المباراة حتى لا تتفاقم إصابته، خاصة أن محمد عبد الغنى لاعب متميز وحتى يتم تجهيز الونش للنهائى، ولكنها فى النهاية وجهة نظر فنية وطبية تخص باتشيكو وجهاز الزمالك".

يخضع فريق الزمالك اليوم، الإثنين، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك طبقا للبروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي، فى المباراة التى ستقام بعد غد، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى الفارس الأبيض لتحقيق الانتصار بها من أجل التأهل للنهائى الأفريقي، بعدما نجح الزمالك فى الفوز فى مباراة الذهاب بالدار البيضاء فى المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض.

ورفض مسئولو الزمالك الاعتراض على الحكم الجامبى بكارى جاساما، بعد التقارير التى أفادت بتعيينه حكما لمباراة الفريق الأبيض والرجاء المغربى، التى ستجمع بينهما ومن جهته أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فى تصريحات لليوم السابع، أن جاساما من حكام الصفوة ونثق فى نزاهته وإدارته المباراة بأفضل صورة، مشددا على أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سيحرص على خروج المباراة فى أفضل صورة خاصة فى ظل وجود تقنية الفيديو الـ"VAR"، الخاصة بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل.