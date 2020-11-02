شكرا لقرائتكم خبر عن نادى البنك الأهلي يعلن ضم 3 لاعبين.. أبرزهم محمد كوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى البنك الأهلي، فى مؤتمر صحفى بمقر النادى، ضم 3 لاعبين بعد صعود الفريق لدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم عن مجموعة الصعيد، وتعاقد نادى البنك الأهلي مع محمد كوفي لاعب الزمالك وعدد من الأندية الأخرى السابق وكذلك الثنائى موسى دواره وأحمد ياسين.

وأكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى ، أن ملف الصفقات الجديدة تم تركه بالكامل للجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد يوسف، مشيرا إلى أن كل مرحلة النادى يعمل بخطة مختلفة وطموح مختلف، قائلا، "حققنا شيئا مشرفا بصعودنا من القسم الثالث للثانى ثم إلى الممتاز فى عامين فقط، وطموحنا التواجد بقوة فى الدورى وليس تواجدا شرفيا فقط، وبدأنا العمل فى اليوم التالى مباشرة بعد مباراة الصعود، وبحثنا عن أكثر مدرب سيحقق طموحنا، خاصة أننا فى موسم استثنائى وأمامنا 21 يوم فقط.

ووجه محمد يوسف، المدير الفنى للبنك الأهلي، الشكر لإدارة ناديه بعد توليه المسئولية الفنية للفريق لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل، متمنيا أن يحالفه التوفيق فى المهمه الجديد والعمل على استمرار الفريق فى الدوري الممتاز وعدم الهبوط مجددا.

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