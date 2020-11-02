شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. عمار حمدى يبدأ مشهد جديد من حياته الكروية على شط الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ عمار حمدى لاعب النادى الأهلى المنتقل إلى الإتحاد السكندرى على سبيل الإعارة مشهد جديد فى حياته الكروية ، خاصة انه يطمح فى تقديم المزيد من العروض الجيدة قبل خوض أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأوليمبى العام المقبل ويمتلك عمار حمدى الموهبة منذ ان كان لاعبا فى مرحلة الناشئين ، حتى انه اكتسب خبرات كبيرة فى سن صغير.

ونجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى الإجراءات الخاصة بانتقال عمار حمدي لاعب الأهلي والمنتخب الأوليمبى ، وأحد أهم المواهب الصاعدة بالكرة المصرية لمدة موسمين و ذلك بعد إنهاء جميع المفوضات مع النادى الأهلى بمشاركة إبراهيم حسن مدير الكرة الذي تفاوض مع اللاعب و ووكيله احمد يحيي وأتم الإجراءات إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين

"عمار" مواليد 26 نوفمبر 1999 " وتألق بقوة مع نادى الاتحاد السكندرى في الموسم قبل الماضي كذلك مع المنتخب الأوليمبى حيث ساهم في صعود المنتخب إلى الأولمبياد القادمة.

و يُعد "عمار" أحد اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية بحسب وصف خبراء اللعبة ، و يُجيد اللعب كجناح أيمن و أيسر وصانع ألعاب،

و أثنى حسام حسن وإبراهيم حسن على موهبة "عمار " و أبدو ارتياحهم لأتمام إجراءات أنتقاله لصفوف زعيم الثغر .

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