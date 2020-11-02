شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب تقريراً عن حالة ثنائي الأهلي قبل نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من خالد محمود طبيب الفريق تقريراً عن حالة الثنائي رامي ربيعة وحسين الشحات تمهيداً للاستعانة بهما في مباراة نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا المقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب، وذلك بعد تخطي الفريق الأحمر عقبة الوداد لينتظر الفائز من الرجاء والزمالك.

وأكد خالد محمود لموسيماني اقتراب شفاء رامي ربيعة ولحاقه بالمباراة كاشفاً أن المدافع الدولي خضع للأشعة وأثبتت شفاؤه من إصابة العضلة الخلفية إلا أنه يخوض في الوقت الجاري مرحلة الاستشفاء قبل العودة للتدريبات الجماعية لعدم تجدد الإصابة مرة أخرى، وأنهى رامي ربيعة مرحلة العلاج الطبيعي ويقوم في الوقت الجاري بتنفيذ البرنامج التأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل.

كما وضع الجهاز الطبي بالأهلي برنامجاً خاصاً لعلاج العضلة الخلفية لحسين الشحات بعد تعرضه لشد فيها، وخضع اللاعب لأشعة أثبتت عدم معاناته من تمزق وأن الأمر لا يعدو كونه شداً فى العضلة، إلا أن الأمر يحتاج لمنحه راحة، مشدداً أن اللاعب سيلحق بالمباراة النهائية بعد تأجيل موعدها.

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