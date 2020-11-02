شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن استبعاد فتحى من المنتخب وعودة صلاح ويؤكد: ياسر ابراهيم بديل الونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، ينتظر وضوح الرؤية بشأن موقف محمود الونش مدافع الزمالك من مواجهة الرجاء لإعلان ضم ياسر إبراهيم مدافع الأهلى بديلا له حال استمرار غيابه بسبب الإصابة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "البدرى ينتظر مباراة الزمالك والرجاء المغربى قبل إعلان قائمة المنتخب لمواجهة توجو، وفى حال استمرار إصابته وغيابه عن المباراة سيتم إعلان ضم ياسر إبراهيم مدافع الأهلى".

وأضاف شوبير، "البدرى استقر على ضم محمد الشناوى وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد هانى من الأهلى بشكل نهائي، ولا يزال موقف مروان محسن وحمدى فتحى غير محسوم، فيما ينتظر حسين الشحات تحديد إصابته، بينما فى الزمالك استقر البدرى على ضم محمد أبو جبل وأحمد سيد زيزو وطارق حامد ومحمود علاء بشكل نهائي، ولا يزال موقف عبد الله جمعة والونش غير محسوم ."

وتابع شوبير، "بالنسبة لموقف محمد صلاح سألت عمرو الجناينى وحسام البدرى ومحمد بركات قالولى مفيش أى مشكلة وهيكون موجود بنسبة مليون فى المية، وعرفت أن صلاح ينتظر استدعاء يوم 9 نوفمبر ومتحمس للعودة للفراعنة، بينما أحمد فتحى لاعب الأهلى لن يكون موجوداً وهو مكسب لأى فريق ."

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وعن انتخابات اتحاد الكرة قال شوبير، "قالولى أن اتحاد الكرة الطائرة دعا للانتخابات قبل 13 ديسمبر، بينما لم يفعلها اتحاد كرة القدم، وبالتالى لا ينطبق عليه ما ينطبق على اتحاد الطائرة وتعتبر فرص إقامة الانتخابات صعبة للغاية".

وعن استقالة حسام الزناتى من رئاسة لجنة المسابقات باتحاد الكرة قال شوبير، "حسام عمل شغل رائع، شاب ممتاز تحمل النقد بقوة ويعد مكسبا للكرة المصرية وأنصح أى مسئول يتولى الجبلاية أن يستفيد منه".

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، على أن تقام تدريبات المنتخب خلال المعسكر المفتوح أيام 3 و4 و5 و6 نوفمبر الجارى على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، على أن يحصل اللاعبون على راحة يومىّ 7 و8 من نفس الشهر ثم يبدأ الفراعنة معسكرهم المغلق بداية من يوم 9 نوفمبر وتقام التدريبات على ستاد القاهرة الذى يستضيف مباراة توجو الأولى يوم 14 من نفس الشهر فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لامم افريقيا 2022.