شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن صفقات الأهلى والزمالك وموقف المعارين ويؤكد عرض عمرو جمال للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى سيعرض مهاجمه عمرو جمال للبيع أو يمنحه فرصة استكمال رحلته مع الطلائع، وقال فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى سوف يعرض عمرو جمال للبيع أو يمنحه فرصة استكمال إعارته مع الطلائع"، ووافق الأهلى على إعارة عمار حمدى للاتحاد وباع كريم يحيى لزعيم الثغر بشكل نهائى مع وجود بند بأولوية الشراء.

وأضاف شوبير، "الأهلى استقر على عودة محمد شريف وصلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق حتى الآن، ولكن ناصر ماهر يريد استكمال مسيرته مع سموحة لأنه مرتاح مادياً ومعنوياً هناك، وأحمد ياسر ريان قد يخرج معاراً للإسماعيلى، وفرص عودة محمد عبد المنعم للأهلى انتهت بعد رحيل فايلر، والحديث عن عروض صالح جمعة وأحمد الشيخ اجتهادات من وكلاء اللاعبين، ولكن الأهلى لم يناقش مصيرهم بشكل نهائى حتى الآن ."

وتابع شوبير، "الأهلى تعاقد مع أحمد رمضان بيكهام ولم يسترده فلم يكن اللاعب معاراً حيث باعه الأهلى ضمن صفقة محمد محمود ومع وجود تقارير إيجابية تعاقد معه من وادى دجلة، فضلا عن الصفقة المعلنة بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر الذى رد على كل الانتقادات والشائعات التى حاصرته حول إصابته بمرض مزمن برد عملى وتألق فى أرض الملعب أمام الأهلى نفسه وفى كل مباريات المقاولون وآخرها مواجهة بيراميدز".

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وأضاف شوبير، "لو الرجاء المغربى خسر من الزمالك وودع دورى الأبطال الأفريقى سيعلن الأهلى رسمياً عن ضم بدر بانون مدافع الرجاء، أو قد يؤجل الإعلان عن الصفقة خاصة أن الأمور مستقرة بين الطرفين ."

وعن النهائى الأفريقى قال شوبير، "على معلول وحسين الشحات ورامى ربيعة سيكونوا جاهزين لموقعة 27 نوفمبر، والقرار النهائى لموسيمانى".

أما صفقات الزمالك فقال شوبير، "حتى الآن حمزة المثلوثى وقع وأجرى الكشف الطبى ولكن الزمالك لم يعلن، ويبقى موقف المعارين بعودة أحمد فتوح للقلعة البيضاء واستمرار معروف يوسف مع المقاولون العرب، وكابوريا وداوودا الزمالك رفض عودتهما، وحميد أحداد لن يعود، بينما موقف أحمد رفعت ورزاق سيسيه غير واضح حتى الآن لتمسك الاتحاد بهما، وهناك مفاجآت قد تحدث الأسبوع المقبل قد تغير كثيراً فى هذه الصفقة، وأتمنى استمرارهما مع زعيم الثغر الذى سيكون فريقا قويا بالموسم الجديد."

وتابع شوبير، "الإسماعيلى أبرم ثلاث صفقات ومازال يحتاج عشرة صفقات أخرى، وطلائع الجيش تعاقد مع ثلاث صفقات ويقال أن هناك خمسة صفقات أخرى. "