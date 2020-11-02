ريكاردو يتمسك باستمرار همام طارق وبيكيتى سيلفا مع الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك البرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، باستمرار الثنائى العراقى همام طارق والغينى بيكيتى سيلفا مع الدراويش فى الموسم الجديد، مؤكداً أن اللاعبين هما الأحق بالاستمرار من قائمة الأجانب بالفريق، لاسيما بعدما رحب برحيل النامبيبى شيلونجو مهاجم الفريق، فضلا عن انتهاء تعاقد الإسماعيلى مع الثنائى باتريك كادو وفخر الدين بن يوسف.

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى التعاقد مع أربع صفقات استعداداً للموسم الجديد، كان أولها خطف الأنجولى الهداف “أرى بابل” بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

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وصرح علاء وحيد المتحدث الإعلامى للإسماعيلى بأن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الإنتقالات الحالية، كما تم التعاقد مع البرازيلى باتريك فييرا، صانع ألعاب نجران السعودى، بعدما نجح مسئولو الدراويش فى الاتفاق مع اللاعب صاحب الـ 28 عاماً والذى نال إعجاب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للدراويش ليطالب إدارة القلعة الصفراء بالتعاقد معه

فى شأن مختلف، واصل فريق الإسماعيلى تدريباته لليوم الثانى على التوالى ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد، وإستمل المران على الجوانب البدنية البحتة من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية لدى اللاعبين فضلاً عن التجهيز للمشاركة بغمار مسابقة الدورى فى نسختها الجديدة.

وشهد المران الظهور الأول للوافد الجديد أحمد مصطفى وسط ترحيب من زملائه ضمن صفوف الفريق فضلاً عن عودة محمود دونجا لاعب الارتكاز بعد اكتمال شفائه، وعقد أعضاء الجهاز الفنى جلسة مع اللاعب لتعريفه بنظام التدريبات خلال الفترة المقبلة، وعلى هامش المران أدى أحمد أيمن ظهير الفريق تدريبات تأهيلية شاملة تحت إشراف الجهاز الطبى.