الامارات | قمة تدارك الوقت قبل فوات الأوان بين ريال مدريد وانتر ميلان

شكرا لقرائتكم خبر عن قمة تدارك الوقت قبل فوات الأوان بين ريال مدريد وانتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث كل من ريال مدريد الإسباني وضيفه إنتر ميلان الإيطالي عن فوزه الأول في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عندما يلتقيان غداً الثلاثاء في قمة الجولة الثالثة، ويبدو بايرن ميونيخ الالماني حامل اللقب مرشحا فوق العادة لفوز ثالث تواليا على غرار مانشستر سيتي الانجليزي.

تتجه الأنظار إلى ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة الإسبانية الذي سيحتضن قمة نارية بين ريال مدريد وضيفه إنتر ميلان ستكون ومواجهتهما في الجولة الرابعة في ميلانو في 25 نوفمبر الحالي، حاسمتين في مشوارهما في المسابقة القارية العريقة التي يحمل الاول الرقم القياسي في عدد ألقابها (13)، وظفر بها الثاني ثلاث مرات.

ويدرك كلا الفريقين أهمية النقاط الثلاث في مباراة الثلاثاء خصوصا ريال مدريد كونه يلعب على أرضه ويحتل المركز الأخير في المجموعة الثانية بالتالي فهو مطالب بتدارك الموقف قبل فوات الأوان.

وخلافا لتألقه في الدوري المحلي حيث يحتل الوصافة بفارق نقطة واحدة خلف ريال سوسييداد مع مباراة مؤجلة، يعاني النادي الملكي الأمرين قاريا بخسارة مفاجئة وتاريخية على أرضه في الجولة الأولى أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 2-3 وتعادل مثير انتزعه في الوقت القاتل من مضيفه بوروسيا موشنغلادباخ الألماني 2-2 في الثانية.

ويدخل ريال مدريد مباراة الثلاثاء بمعنويات عالية بعد فوزه الكبير على ضيفه هويسكا 4-1 والعودة الناجحة لنجمه الدولي البلجيكي إدين هازار بعد تعافيه من الاصابة والتي توجها بافتتاحه التسجيل.

ويشكل تألق هازار الذي لعب 20 دقيقة في المباراة ضد مونشنغلادباخ، دفعة معنوية هائلة لمدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي أشاد بنجمه "نحن سعداء بالمباراة التي قدمها. ضد مونشنغلادباخ، لعب 20 دقيقة، واليوم أكثر من ذلك بقليل ومن بداية المباراة. شيئًا فشيئًا ... نحن نعرف المؤهلات التي يمتلكها إيدن، فقد سجل هدفا رائعا. كنا بحاجة إليه منذ البداية، منذ الشوط الأول، لأنه بعد هدفه الأول كانت المباراة مختلفة، لم يشعر بأي إزعاج في كاحله".

لكن مشكلة زيدان التي ظهرت بشكل جلي في الآونة الأخيرة هي الظهير الايمن بسبب إصابة داني كارفاخال وألفارو أودريوسولا وناتشو، وزادت في المباراة الاخيرة ضد هويسكا بإصابة لوكاس فاسكيز الجناح الأيمن الذي يستعين به المدرب الفرنسي لشغل مركز المدافع.

وفرط زيدان في بداية الموسم في أحد أفضل اللاعبين في هذا المركز ويتعلق الأمر بالدولي المغربي أشرف حكيمي ولإنتر ميلان بالتحديد، لكن برغبة من الأخير الذي رفض الجلوس على دكة البدلاء بعد موسمين رائعين على سبيل الاعارة مع بوروسيا دورتموند الالماني.

وعلق وكيل أعماله أليخاندرو كامانو على ذلك قائلا "اختار حكيمي شخصيا اللعب مع إنتر. لقد كان قراره، فقد تحدث معي المدير الرياضي للإنتر لبعض الوقت حول إمكانية ضمه. إنه سعيد جدا ويريد الفوز بكل شيء مع فريقه الجديد، إنتر".

وبخصوص مواجهة ريال مدريد، قال "نشأ حكيمي وتدرب مع ريال مدريد، وهو فخور بذلك. إنه الآن واثق جدا من قدرته على المساهمة في فوز الإنتر. لقد أقنعه النيراتسوري بأن مشروع إنتر مثير للغاية".

لم تكن حال إنتر أفضل من ريال مدريد، حيث أفلت من الخسارة على ارضه امام مونشنغلادباخ بانتزاعه التعادل في الدقيقة الاخيرة عبر هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو، وسقط في فخ التعادل السلبي امام مضيفه شاختار، وبالتالي وعلى غرار النادي الملكي ستكون مباراة الغد مصيرية بالنسبة له لإنعاش حظوظه في المنافسة على بطاقتي المجموعة.

وتراجعت نتائج إنتر ميلان في الآونة الاخيرة وهو حقق فوزا واحدا في مبارياته الست الاخيرة في مختلف المسابقات، ويحوم الشك حول مشاركة نجمه لوكاكو غدا بسبب الاصابة في عضلات المحالب، لكن المدرب أنتونيو كونتي يملك أسلحة فتاكة في خط الهجوم هي الارجنتيني لاوتارو مارتينيز والتشيليان أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال.

وقال كونتي "نقوم حاليا بتقييم الموقف، وسنتخذ القرار الأفضل لإنتر وروميلو. يجب أن نتجنب التعافي السريع، المسؤولية تقع على عاتق اللاعب"، مضيفا "إجباره على اللعب قد يؤدي إلى تفاقم الوضع".

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي شاختار مع مونشنغلادباخ في قمة متكافئة يطمح خلالها الفريق الأوكراني الى الفوز لتعزيز حظوظه في بلوغ الدور الثاني خصوصا وانها الثانية قبل الاخيرة على أرضه.

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