شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يحصل على توقيع كابوريا 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح مسئولو نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، في الحصول على توقيع أحمد كابوريا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمهيدا لانضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعقد محمد عادل فتحي، عضو مجلس ادارة نادي المقاولون العرب، جلسة مع أحمد كابوريا، في الأيام الماضية، اتفق معه خلالها على كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه للفريق، وحصل على توقيعه لمدة 3 سنوات مقبلة، لحين حسم الصفقة مع إدارة الزمالك.

وحصل المقاولون على توقيع كابوريا، بناء على طلب عماد النحاس، المدير الفني للفريق، لحل العجز الذي يعاني منه الفريق، في مركز صانع الألعاب، ويسعي فريق الذئاب لتدعيم صفوفه بصفقات سوبر، وذلك بعد ضمان الفريق المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها المقبلة.