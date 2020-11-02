شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخرج مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت مصادر مسؤولة بإدارة البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري عن مخرج مباراة الزمالك والرجاء المغربي في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل.
وقالت المصادر لـ«المصري اليوم»، إن المخرجة إيناس عثمان ستتولى إخراج مباراة الزمالك والرجاء، على أن يكون المخرج محمد نصر الدين «بروديوسر»المباراة ليتولى كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بإخراج المباراة.
يذكر أن المباراة سبق تأجيلها مرتين، الأولى حتى يوم ١ نوفمبر، ثم أعيد تأجيلها لتقام ٤ نوفمبر.
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