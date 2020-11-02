شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الرجاء تصل القاهرة اليوم استعداداً لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تصل بعثة الرجاء المغربى، إلى القاهرة، مساء اليوم، الإثنين، من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمع الفريقين الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار بعد الفوز فى مباراة الذهاب التى جمعت بينهما فى استاد محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، والتى فاز بها الزمالك بهدف نظيف، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، ليقترب الفارس الأبيض من التأهل إلى النهائى الإفريقى الذى سيقام يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على استاد برج العرب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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