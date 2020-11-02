الجامعة الوطنية بتعز ترعى بطولةً كرويةً للمدارس الثانوية في مديرية صالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

الخليج 365 - تعز

رعت الجامعة الوطنية بمحافظة تعز دوري كرة القدم لمدارس الثانوية الحكومية والأهلية، ونظمه قسم الأنشطة بمكتب التربية والتعليم في مديرية صالة بالمحافظة.



وأحرزت مدارس رواد زينب الأهلية، لقب بطولة الدوري؛ ونالت كأس المركز الأول والميداليات الذهبية، وذلك عقب فوز لاعبيها في المباراة النهائية على لاعبي مدرسة الفاروق الحكومية، التي حلت ثانيًا وحصلت على الميداليات الفضية.

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واستضاف ملعب الصالة الرياضية بمدرسة الشعب المباراة النهائية لبطولة دوري كرة القدم الخاص بثانويات مديرية صالة، والتي شاركت فيها خمس مدارس ثانوية.

وقال رئيس قسم الأنشطة بإدارة التربية والتعليم في مديرية صالة، صادق العامري: إن البطولة الرياضية أقيمت رغم الأوضاع الأمنية السيئة التي تمر بها مدينة تعز وقلة الإمكانات وإغلاق معظم الملاعب الرياضية.

وأضاف العامري: "تغلبنا على كافة الظروف الصعبة التي واجهتنا، والعوائق الأمنية والدمار الذي يحيط بنا، وهذا ما أثبتناه من خلال الوصول إلى نهائي بطولة الدوري"، شاكرًا مدير عام مديرية صالة ورئيس المجلس المحلي عارف اليوسفي على تسهيله عملية تنظيم البطولة.

كما أثنى رئيس قسم الأنشطة في مكتب تربية صالة على جهود الجامعة الوطنية التي رعت ودعمت بطولة دوري المدارس الثانوية، ودعمتها حتى وصلت إلى المباراة النهائية بنجاح كبير، كما شكر كل من ساهم في إنجاح البطولة، وعلى رأسهم مكتب الترببة والتعليم بالمحافظة، ومدير إدارة التربية والتعليم بمديرية صالة، ومدير مدرسة الشعب.

حضر المباراة الختامية للبطولة، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الجامعة الوطنية الأستاذ صلاح الدين المصنف، ومدير مكتب الشباب والرياضة بمديرة صالة.