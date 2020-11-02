شكرا لقرائتكم الأهلى يضع شرطا للموافقة على إعارة أي لاعب.. تعرف عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضعت لجنة التخطيط بالأهلى شرطاً للموافقة على إعارة أى لاعب خلال الموسم الجديد سواء من اللاعبين المعارين هذا الموسم أو المقيدين فى قائمة الفريق الأحمر، وأكدت اللجنة أن المد يساوى مدة الإعارة على أقل تقدير أو إضافة سنة أخرى بحسب اختلاف كل حالة، وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن انتقال عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ‏إلى نادى الاتحاد السكندرى لمدة عامين على سبيل الإعارة، ويحق للنادى الأهلى استعادته بعد ‏السنة الأولى.

كما أعلن مدير التعاقدات بالأهلى عن بيع كريم يحيى، لاعب الفريق، إلى نادى ‏الاتحاد السكندرى بشكل نهائي، مع أحقية الأهلى فى استعادته بعد السنة الأولى.‏

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ومد الأهلى عقد عمار حمدى لمدة 3 سنوات قبل انتقاله لزعيم الثغر كما أن جميع اللاعبين المرشحين للخروج للإعارة ومنهم أحمد ريان ومحمود الجزار وباسم على سيتم تمديد عقودهم قبل إعارتهم من جديد.

وأستقر الأهلى على إعادة 4 لاعبين معارين وهم صلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد شريف وناصر ماهر وذلك بعد تألقهم الكبير مع فرقهم خلال إعارتهم عذا الموسم ليرى الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق ضرورة عودتهم لتدعيم صفوف الفريق.