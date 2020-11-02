شكرا لقرائتكم شوبير يعلن استبعاد فتحى من المنتخب وعودة محمد صلاح ويؤكد :"ياسر ابراهيم بديل الونش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير أن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر ينتظر وضوح الرؤية بشأن موقف محمود الونش مدافع الزمالك من مواجهة الرجاء لإعلان ضم ياسر إبراهيم مدافع الاهلى بديلا له حال استمرار غيابه بسبب الاصابة ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" البدرى ينتظر مباراة الزمالك والرجاء المغربى قبل إعلان قائمة المنتخب لمواجهة توجو ، ففى حالة استمرار اصابته وغيابه عن المباراة سوف يتم إعلان ضم ياسر ابراهيم مدافع الاهلى بدلا منه"

وتابع شوبير :" البدرى استقر على ضم محمد الشناوى وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد هانى من الاهلى بشكل نهائى ولايزال موقف مروان محسن وحمدى فتحى غير محسوم فيما ينتظر حسين الشحات تحديد اصابته ، بينما فى الزمالك استقر البدرى على ضم محمد ابو جبل وأحمد السيد زيزو وطارق حامد ومحمود علاء بشكل نهائى فيما لايزال موقف عبد الله جمعة والونش غير محسوم "

ويضيف شوبير :" بالنسبة لموقف محمد صلاح سألت عمرو الجناينى وحسام البدرى ومحمد بركات قالولى مفيش أى مشكلة وهيكون موجود بنسبة مليون فى المية وعرفت أن صلاح ينتظر استدعاء يوم 9 نوفمبر ومتحمس للعودة للفراعنة ، بينما أحمد فتحى لاعب الاهلى لن يكون متواجد وهو مكسب لأى فريق "

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وعن انتخابات اتحاد الكرة قال شوبير :" قالولى أن اتحاد الكرة الطائرة دعا للانتخابات قبل 13 ديسمبر بينما لم يفعلها إتحاد كرة القدم وبالتالى لاينطبق عليه ما ينطبق على اتحاد الطائرة وتعتبر فرص إقامة الانتخابات صعبة للغاية"

وعن استقالة حسام الزناتى من رئاسة لجنة المسابقات بإتحاد الكرة علق شوبير:" حسام عمل شغل رائع ، شاب ممتاز تحمل النقد بقوة ويعد مكسب للكرة المصرية وأنصح أى مسئول يتولى الجبلاية أن يستفيد منه".

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، على أن تقام تدريبات المنتخب خلال المعسكر المفتوح أيام 3 و4 و5 و6 نوفمبر الجارى على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، على أن يحصل اللاعبون على راحة يومىّ 7 و8 من نفس الشهر ثم يبدأ الفراعنة معسكرهم المغلق بداية من يوم 9 نوفمبر وتقام التدريبات على ستاد القاهرة الذى يستضيف مباراة توجو الأولى يوم 14 من نفس الشهر فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لامم افريقيا 2022.