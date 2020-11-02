شكرا لقرائتكم شوبير يعلن اختيار الجزائرى مصطفى غربال حكماً لنهائى دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير أن الجزائرى مصطفى غربال هو المرشح الاول لإدارة مباراة نهائى دوري الابطال الافريقى هذا الموسم، مشيراً إلى أن هناك سبعة حكام فى الاتحاد الافريقى تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا وهذا سبب تأخر الاعلان عن حكم مباراة الزمالك والرجاء المغربى ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم: "معلوماتى تؤكد أن رضوان جيد لن يكون حكم مباراة نهائى دوري الابطال الافريقى بل سيكون الجزائرى مصطفى غربال هو حكم نهائى دوري الابطال".

وتابع شوبير: "هناك أزمة فى الاتحاد الافريقى ولجنة الحكام بالكاف فى مأزق بعد إصابة 7 حكام بواقع 4 حكام ساحة وثلاثة مساعدين بفيروس كورونا والكاف رفض الاعلان عن اسماء المصابين بكورونا ولكن هناك حالات تعافى من الحكام لذلك تم الحديث عن تعيين بكارى جاساما وحتى هذه اللحظة لم يعلن الكاف عن حكم مواجهة الزمالك والرجاء ولكنه مجبر عن الاعلان عن طاقم التحكيم اليوم"

ويستطرد شوبير:" نريد حكام مميزين ، فلقد أفسد حكم مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربى البطولة بقراراته الغريبة للغاية "

وعن استعدادات الزمالك لمواجهة الرجاء قال شوبير :"فرجانى ساسى عازم على قيادة الزمالك للتأهل لنهائى دوري الابطال الافريقى للرد على حملات الانتقادات الواسعة التى طالته فى الفترة الاخيرة "

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وتابع :"أصبح هناك ثلاثة عناصر مصابة بكورونا فقط فى الرجاء وستجرى لهم مسحة قبل السفر للقاهرة اليوم وفى حالة شفاءهم تصبح صفوف بطل المغرب متكملة قبل مواجهة الزمالك ، الحارس انيس الزنيتى هو اللاعب الاساسى الوحيد فى صفوف الرجاء من الثلاثى المصاب فهو الحارس الاساسى وبالتالى الرجاء سوف يتأثر بغيابه لو جاءت مسحته الاخيرة إيجايبة"

ويضيف شوبير :" أتمنى ألا يشرك الزمالك محمود الونش فى المباراة حتى لاتتفاقم إصابته خاصة أن محمد عبد الغنى لاعب متميز وحتى يتم تجهيز الونش للنهائى ، ولكنها فى النهاية وجهة نظر فنية وطبية تخص باتشيكو وجهاز الزمالك"

يخضع فريق الزمالك اليوم، الإثنين، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك طبقا للبروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي، في المباراة التي ستقام بعد غد، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، في إياب دور قبل النهائي من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتى يسعى الفارس الأبيض لتحقيق الانتصار بها من أجل التأهل للنهائى الأفريقي، بعدما نجح الزمالك في الفوز في مباراة الذهاب بالدار البيضاء في المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض.

ورفض مسئولو الزمالك الاعتراض على الحكم الجامبى بكارى جاساما، بعد التقارير التى أفادت بتعيينه حكما لمباراة الفريق الأبيض والرجاء المغربى، التى ستجمع بينهما ومن جهته أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فى تصريحات لليوم السابع، أن جاساما من حكام الصفوة ونثق فى نزاهته وإدارته المباراة بأفضل صورة، مشددا على أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سيحرص على خروج المباراة فى أفضل صورة خاصة فى ظل وجود تقنية الفيديو الـ"VAR"، الخاصة بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل.