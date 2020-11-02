شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ التفاوض مع بيراميدز لضم "دونجا" بعد نهاية مشوار الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك، بدأ المفاوضات مع بيراميدز، خلال الفترة الجارية، من أجل الحصول على خدمات نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط بيراميدز، لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض، في الموسم الجديد، بعدما قامت إدارة نادى الزمالك بتأجيل مفاوضات ضم اللاعب لحين انتهاء مشوار فريقه في بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي انتهت خسارة بيراميدز للقب بعد تعرضه للهزيمة في النهائي أمام نهضة بركان المغربى، بهدف نظيف، ليتوج الفريق المغربى بلقب الكونفدرالية على حساب بيراميدز، حيث ستشهد الفترة الجارية مفاوضات مكثفة من جانب إدارة الزمالك للحصول على خدمات اللاعب.

وأبدى دونجا، ترحيبه الشديد بارتداء قميص الزمالك في الموسم المقبل، منتظراً إنهاء إدارة قلعة ميت عقبة للمفاوضات مع ناديه من أجل الحصول على خدماته، خاصة في ظل امتداد عقده مع بيراميدز، لذا لا يحق له الانتقال إلى صفوف الأبيض إلا من خلال ناديه وهوا ما سيحرص مسئولي الزمالك على إنهاءه خلال الفترة الحالية من أجل دعم خط الوسط بجهود اللاعب الذى تألق مع بيراميدز وقام بالتوقيع لنادى الزمالك للتأكيد على رغبته في الانضمام إلى قلعة ميت عقبة في الموسم المقبل.

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وأشاد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مؤخرا، بأداء نجم فريق بيراميدز نبيل عماد دونجا، خلال مباراة فريقه أمام نظيره حوريا كوناكرى الغينى، فى مباراة نصف النهائى، ببطولة الكونفدرالية ونجاحه فى قيادة بيراميدز، للفوز بنتيجة هدفين دون رد، حيث نشر حساب الكاف عبر تويتر، صورة لدونجا وهو يحتفل بعد انتهاء المباراة.

وحقق فريق بيراميدز، فوزًا على حوريا كوناكرى الغينى، بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما، على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، فى نصف نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليحصد بيراميدز بطاقة التأهل لنهائى البطولة، قبل أن يتعرض فى الخسارة بالنهائى من نهضة بركان المغربى الذى حصد لقب البطولة الأفريقية.