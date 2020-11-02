شكرا لقرائتكم البنك الأهلى يعلن عن ضم 3 لاعبين أبرزهم محمد كوفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُعلن نادي البنك الأهلي عن ضم 3 لاعبين اليوم في مؤتمر صحفي بمقر النادي، وذلك بعد صعود الفريق لدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم عن مجموعة الصعيد، وتعاقد نادي البنك الأهلي مع محمد كوفي لاعب الزمالك وعدد من الأندية الأخرى السابق وكذلك الثنائي موسي دواره وأحمد ياسين.

Advertisements

وأكد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى أن ملف الصفقات الجديدة تم تركه بالكامل للجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد يوسف، مشيرا إلى أن كل مرحلة النادى يعمل بخطة مختلفة وطموح مختلف، وحققنا شيئا مشرفا بصعودنا من القسم الثالث للثانى ثم إلى الممتاز فى عامين فقط، وطموحنا التواجد بقوة فى الدورى وليس تواجد شرفى فقط، وبدأنا العمل فى اليوم التالى مباشرة بعد مباراة الصعود، وبحثنا عن أكثر مدرب سيحقق طموحنا، خاصة أننا فى موسم استثنائى وأمامنا 21 يوم فقط.

ووجه محمد يوسف، المدير الفنى للبنك الأهلي، الشكر لإدارة ناديه بعد توليه المسئولية الفنية للفريق لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل، متمنيا أن يحالفه التوفيق فى المهمه الجديد والعمل على استمرار الفريق فى الدوري الممتاز وعدم الهبوط مجددا.