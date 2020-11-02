بطولة إيطاليا: يوفنتوس يحتفل بذكرى تأسيسه وشفاء رونالدو بأفضل طريقة

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روما: احتفل يوفنتوس بأفضل طريقة بالذكرى الـ123 لتأسيس النادي وعودة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد شفائه من فيروس كورونا بأفضل طريقة، وذلك بالفوز على مضيفه سبيتسيا 4-1 بفضل هدفين لـ"سي آر 7" الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي التي شهدت أيضا فوز ميلان على مضيفه اودينيزي 2-1.

وسجّل الاسباني ألفارو موراتا (14)، ورونالدو (59 و76 من ركلة جزاء)، والفرنسي أدريان رابيو (67) ليوفنتوس، وتوماسو بوبيغا (32) لسبيتسيا.

ونجح رونالدو الذي لعب بديلا للمرة الأولى بعد غيابه نحو ثلاثة أسابيع عن الملاعب لاصابته بـ"كوفيد-19"، بتسجيل هدفين في الدقائق الـ34 التي شارك فيها، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في ثلاث مباريات.

وكان رونالدو (35 عاما) أصيب بالفيروس خلال تواجده مع منتخب بلاده استعدادا لمباريات دوري الأمم الأوروبية. وحصل على أول نتيجة إيجابية في 13 تشرين الأول/أكتوبر، ليعود إلى تورينو حيث حجر نفسه في منزله.

وغاب "الدون" عن أربع مباريات، آخرها الأربعاء ضد الغريم السابق برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا (صفر-2).

وأعرب رونالدو عن سعادته، مضيفا "لم أستطع اللعب لمدة 20 يوما... نحن نكتسب الثقة وننمو مع مرور الوقت، لكني أقول لكم: كريستيانو قد عاد وهذا الأمر الأهم".

أما المدرب أندريا بيرلو، فقال لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية "لقد لعبنا مباراة جيدة لكن كان يتوجب علينا انهاء المباراة من الشوط الأول. لقد صنعنا العديد من الفرص وفي الشوط الثاني دخلنا للملعب بشكل جيد مع رغبة بالفوز بالمباراة وكريستيانو ساعدنا كثيرا في ذلك".

وعانى يوفنتوس في الشوط الأول من خصم عنيد إذ كان من الصعب على لاعبيه اختراق منطقة الوافد الجديد إلى الدرجة الأولى وتهديد مرماه.

وافتتح موراتا التسجيل في الدقيقة 14 بعد تمريرة بينية من الأميركي ويستون ماكيني داخل منطقة الجزاء فاستقبلها بتسديدة استقرت في شباك الحارس ايفان بروفيديل.

ومنذ عودته إلى يوفنتوس ساهم موراتا في خمسة أهداف في مختلف المسابقات (سجل أربعة أهداف ومرر كرة حاسمة).

وأدرك صاحب الأرض التعادل بتسديدة من بوبيغا من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع ليوناردو بونوتشي وتحولت إلى الجهة العكسية للحارس المخضرم جانلويجي بوفون (32).

وقلب بيرلو الموازين في نصف الساعة الأخير من المباراة باشراك رونالدو ورابيو بدلا من الأرجنتيني باولو ديبالا والأورغوياني رودريغو بنتانكور تواليا، فسجل الأول هدف التقدم بعد 126 ثانية من دخوله إلى ارض الملعب بعدما تلاعب بالمدافعين والحارس وسدد في المرمى (59).

وكسر رابيو مصيدة التسلل واقتحم منطقة الجزاء وسدد كرة خادعة لامست القائم الأيمن وتابعت طريقها إلى الشباك (67).

واحتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف بعد تعرض لاعبهم الجديد فيديريكو كييزا للعرقلة نفذها رونالدو على طريقة "بانينكا" (76).

ورفع يوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية رصيده الى 12 نقطة، وبات ثالثا بفارق أربع نقاط عن ميلان وأمام أتالانتا الرابع بفارق الأهداف.

أعاد العملاق السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش فريقه ميلان إلى سكة الانتصارات المحلية عندما قاده إلى الفوز على مضيفه اودينيزي 2-1.

وصنع إبراهيموفيتش (39 عاما) الهدف الأول لفريقه عندما مرر الى العاجي فرانك كيسيي (18)، ثم سجل هدف الفوز في الدقيقة 83 من تسديدة أكروباتية، فيما سجل الارجنتيني رودريغو دي بول هدف الشرف لأصحاب الأرض من ركلة جزاء (48).

ورفع إبراهيموفيتش غلته التهديفية هذا الموسم إلى سبعة أهداف، فعزز صدارته للائحة الهدافين في رابع مباراة له هذا الموسم مع فريقه حيث غاب عن المباراتين الافتتاحيتين بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يهز فيها إبراهيموفيتش الشباك بعد ثلاث ثنائيات متتالية في مرمى بولونيا وإنتر ميلان وروما.

وعوض ميلان سقوطه في فخ التعادل على ارضه امام روما 3-3 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الخامس دون خسارة هذا الموسم، معززا موقعه في الصدارة برصيد 16 نقطة.

وشهدت تشكيلة ميلان عودة حارس مرماه الدولي جانلويجي دوناروما بعد تعافيه من الاصابة بفيروس كورونا المستجد على غرار وافده الجديد الدولي النروجي الواعد وينس بيتر هاوغي الذي جلس على مقاعد البدلاء.

وسقط نابولي بهدفين دون مقابل على أرضه أمام ساسوولو ظاهرة الموسم الذي استعاد المركز الثاني في جدول الترتيب.

وسجل مانويل لوكاتيلي (59 من ركلة جزاء) والفرنسي ماكسيم لوبيز (90+5) هدفي المباراة.

ورفع ساسوولو رصيده إلى 14 نقطة فيما تجمد رصيد نابولي عند 11 نقطة.

وواصل ساسوولو اداءه المميز منذ انطلاق الموسم، وهو يعد مع ميلان ويوفنتوس الفرق الوحيدة التي لم تتجرع طعم الخسارة في الـ"سيري أ".

في المقابل هي الخسارة الثانية لنابولي هذا الموسم والأولى فعليا على أرض الملعب، كون السابقة كانت خسارة إدارية ضد يوفنتوس صفر-3 لعدم خوضه المباراة مع بطل إيطاليا مطلع الشهر الماضي.

من جانبه استعاد روما توازنه وحقق فوزا هاما على ضيفه فيورنتينا بهدفين دون مقابل سجلهما ليوناردو سبيناتسولا (12) والإسباني بدرو رودريغيز (70).

وكان فريق العاصمة تعادل مع ميلان 3-3 في البطولة المحلية على أرض الأخير ثم سلبيا مع ضيفه سيسكا صوفيا البلغاري في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس.

ورفع الذئاب رصيدهم إلى 11 نقطة في المركز السابع، فيما تراجع فيورنتينا إلى المركز الحادي عشر برصيد سبع نقاط.

حسم لاتسيو فوزه 4-3 على تورينو بتسجيله هدفين في الوقت الضائع ليزيد محن مضيفه.

وسجل البرازيلي بريمير (19) وأندريا بيلوتي (25 من ركلة جزاء) والصربي ساشا لوكيتش (87) أهداف صاحب الأرض، والبرازيلي أندرياس بيريرا (15) والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (48) وتشيرو إيموبيلي (90+5) والإكوادوري فيليب كايسيدو (90+8) أهداف الضيوف.

وهو الفوز الثاني للاتسيو بعد بداية مضطربة، ما رفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن، فيما يقبع تورينو في المركز التاسع عشر قبل الأخير بنقطة واحدة فقط.

وفشل سمبدوريا بتحقيق فوزه الرابع تواليا بسقوطه في فخ التعادل مع ضيفه وجاره جنوى 1-1 في دربي المدينة الساحلية.

وسجل التشيكي ياكوب يانكاتو (23) لسمبدوريا وجانلوكا سكاماتشا (28) لجنوى.

وتختتم المرحلة غدا الإثنين بلقاء فيرونا مع بينيفينتو.