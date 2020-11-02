كيف علقت صحف أوروبا على أداء النني "المذهل" أمام يونايتد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - لفت الدولي المصري محمد النني لاعب ارسنال الإنجليزي، الأنظار إليه بأدائه الرائع خلال مشاركته في مباراة "جانرز" ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل أرسنال ضيفًا على مانشستر يونايتد مساء أمس الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بريميرليج، في المباراة التي حسمها المدفعجية بهدف دون رد سجله الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج.

وعقب المباراة، انهالت التعليقات الإيجابية على محمد النني الذي قدم مباراة جيدة، حتى إن ميكيل أرتيتا مدرب الفريق اللندني أشاد بإمكانياته وقال: "ما ينقله النني للفريق هو شيء خاص، إنه يخلق جو إيجابي، اليوم قلت إننا بحاجة إلى تلك الطاقة وهذا الشعور الإيجابي، أعتقد أنه كان رائعاً".

من جانبها، سلطت الصحف الأوروبية، الضوء على أداء النني، ويستعرض الخليج 365 أبرز التعليقات:

تليجراف

"النني وبارتي منحا أرسنال الثقل الذي كان يفتقر إليه لفترة طويلة"

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن مانشستر يونايتد خاض مباراته أمام أرسنال بأربعة لاعبين في مركز خط الوسط مقابل اثنين فقط من أرسنال، وعلى الرغم من ذلك لم ينجح الشياطين الحمر في تقديم الإيجابية والأداء مثلما فعل ثنائي المدفعجية.

ولفتت إلى أن "مو النني" تحكم في الكرة بشكل جيد خلال المباراة، مضيفة أن الدولي المصري واصل اللعب بنفس النسق حتى الدقيقة الأخيرة التي شهدت سيطرته على وسط ملعب ناديه والتحرك في كل مكان لإجبار لاعبو يونايتد على تمرير الكرة إلى الوراء.

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سلطت الصحيفة الضوء على اللقطة الأخيرة للنني خلال المباراة (الدقيقة 91) عندما سيطر على وسط ملعب فريقه في الوقت الذي كان يبحث لاعبو يونايتد عن ثغرة لاختراق دفاع الجانرز باحثين عن تسجيل هدف التعادل في المباراة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن النني ركض حوالي 60 ياردة من جانب لآخر ليطارد كل من لوك شو وفيكتور ليندلوف مما أجبر الثنائي على تمرير الكرة للخلف.

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أشادت الصحيفة بأداء النني، وتغنت هي الأخرى باللقطة الأخيرة في الوقت بدل من الضائع.

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وقالت الصحيفة: "أظهر النني سبب إيمان أرتيتا بالدفع به خلال المباراة"، حيث نجح ارسنال في تحقيق الفوز الأول له على ملعب أولد ترافورد منذ عام 2006.

وأضافت أن النني كان اختيارًا مفاجئًا لتشكيل الفريق أمام يونايتد بعد جلوس داني سيبايوس وجرانيت تشاكا على مقاعد البدلاء.

وأوضحت أن النني ضغط بقوة على لاعبي يونايتد لمنعهم من الوصول إلى وسط ملعب ارسنال واختراق الدفاع.

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"أداء مذهل من النني"

وقالت الصحيفة إن النني قدم أداء رائع أمام يونايتد، وشعر الفريق وكأنه تعاقد مع لاعب جديد.

ولفتت إلى أن الجميع كان مخطئًا عندما اعتقد أن مسيرة النني في أرسنال انتهت بعد إعارته إلى بشكتاش الموسم الماضي، لكن الدولي المصري اثبت براعته منذ عودته إلى صفوف الجانرز.

ديلي ميل

"النني وبارتي كانا رائعين.. وأرتيتا يستحق التقدير"

وقالت ديلي ميل، إن أرسنال لم يحقق الفوز على يونايتد في أولد ترافورد منذ عام 2006، ولم ينجح جانرز في التغلب على أي من فرق "التوب 6" خارج ملعبه منذ عام 2015.

وأوضحت أن أرتيتا نجح في كسر تلك التحديات بفضل ثنائي خط الوسط (النني وبارتي) الذي هيمن على الملعب.

ولفتت إلى أن الاهتمام كان كبيرًا بشأن أداء بارتي باعتباره صفقة جديدة انتقلت إلى ملعب الإمارات، إلا أن جودة النني لم تختلف عن زميله.

وأتمت قائلة إن أرتيتا يحاول تغيير ثقافة النادي ويحاول استعادة عقلية الفوز.