تقرير.. لماذا يجب على الزمالك الحذر قبل صدام الرجاء بالقاهرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

بعد أن تأجلت المباراة في مناسبتين يدخل فريق الرجاء البيضاوي المغربي في سهرة الأربعاء وليس أمامه سوى تحقيق نتيجة الفوز عندما يخرج لمواجهة الزمالك على ملعب "استاد القاهرة" ضمن إياب نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك قطع نصف الطريق للوصول للمباراة النهائية بعدما حقق فوزًا ثمينًا على بطل الدوري المغربي بهدف دون رد جاء عن طريق النجم المغربي أشرف بنشرقي ليصبح الفريق الأبيض مطالبًا بخروج بنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير لمواجهة غريمه الأهلي في المشهد الختامي.

لكن وقبل موقعة الإياب.. لماذا على الزمالك الحذر قبل صدام القاهرة أمام الرجاء؟ هذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية.

- الرجاء خلال النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا شهدت خروج عملاق الدار البيضاء ست مرات، لينجح بطل المغرب في تحقيق الفوز بمناسبتين مقابل التعادل ثلاث مرات والخسارة في مباراة.

- فوز في القاهرة:

في دور الـ32 من مسابقة دوري الأبطال واجه الرجاء منافسه النصر الليبي ذهابًا على ملعب "بتروسبورت".

المباراة شهدت فوز الفريق المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليقطع الرجاء نصف المشوار نحو التأهل للدور المجموعات.

مباراة الإياب في "المركب الرياضي بمحمد الخامس" انتهت نتيجته بهدف لكل جانب ليصبح مجموع المباراتين (4-2).

- انطلاقة من الكونغو:

المجموعة الرابعة من دور المجموعات شهدت تواجد الرجاء مع الثلاثي (الترجي الرياضي التونسي - فيتا كلوب الكونغولي - شبيبة القبائل الجزائري).

ورغم خسارة الرجاء مباراته الأولى في المغرب أمام بطل آخر نسختين فريق الترجي التونسي بهدفين دون رد، إلا أن فريق "النسور" تمكن من تحقيق الفوز خارج القواعد بالمباراة الثانية ضد فيتا كلوب بهدف جاء عن طريق سفيان رحيمي.

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فوز الرجاء على فيتا كلوب كان مساهمًا في بلوغ ممثل المغرب لدور الثمانية بعد احتلال وصافة المجموعة برصيد (11 نقطة) بفارق المواجهات المباشرة مع الترجي متصدر المجموعة.

- 3 تعادلات مختلفة:

الرجاء خلال مواجهاته الستة استطاع أن يخرج بنتيجة التعادل في ثلاث مناسبات كانت البداية بدور الـ64 أمام بريكاما يونايتد الجامبي في لقاء الذهاب.

الرجاء استطاع في لقاء الذهاب أمام بطل جامبيا أن يتعادل بنتيجة (3-3) قبل أن يفوز الفريق المغربي في لقاء العودة بأربعة أهداف دون رد.

وفي دور المجموعات، حقق الرجاء التعادل في مناسبتين من خلال مواجهة شبيبة القبائل الجزائري في لقاء انتهى بنتيجة (0-0) ضمن الجولة الرابعة.

وفي الجولة الخامسة، خرج الرجاء بنقطة التعادل من الملعب الأوليمبي برادس من خلال التعادل الإيجابي أمام الترجي بهدفين لكل جانب.

- خسارة من مازيمبي:

في إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا وعلى ملعب "إستاديو دا سيداديلا" خرج الرجاء بالخسارة بهدف دون رد أمام مازيمبي الكونغولي.

ورغم خسارة الرجاء مباراة مازيمبي إلا أن بطل المغرب استطاع العبور إلى دور الأربعة بعدما حقق الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة (2-0).

- بانون الهداف:

في مواجهات الرجاء الخارجية استطاع بدر بانون القائد الثاني في فريق الرجاء بعد محسن متولي أن يسجل في ثلاث مناسبات بواقع هدفين أمام بريكاما يونايتد الجامبي وهدف في شباك الترجي التونسي.

وجاء القائد محسن متولي في الترتيب الثاني خلف بانون برصيد هدفين من خلال التسجيل أمام بريكاما يونايتد الجامبي والنصر الليبي.

وسجل كل من أيوب نناح والثنائي الكونغولي لوامبا نجوما والكاميروني فابريس نجاه بواقع هدف.