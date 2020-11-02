صفقة تونسية جديدة على الأبواب للمقاولون العرب

يقترب مسئولو نادي المقاولون العرب من إتمام صفقة تونسية جديدة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أكد المصدر، بأن المقاولون حصل على توقيع التونسي هيثم الجويني، لاعب العين السعودي السابق، في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده مع العين.

ووقع الجويني مع المقاولون لمدة موسمين، ليكون الصفقة التونسية الثانية خلال الانتقالات الجارية بعد وسيم النغموشي، والتونسي الثالث ضمن صفوف الفريق، مع سيف الدين الجزيري.

وسينتقل اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة لصفوف ذئاب الجبل رسميًا بعد وصوله إلى مصر.

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جدير بالذكر أن الإسماعيلي، كان مهتمًا بشدة بضم اللاعب التونسي صاحب الـ٢٧ عامًا، قبل أن يقرر في النهاية لاعب الترجي السابق بالتوقيع مع المقاولون الذي سيشارك في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وحقق الجويني مع الترجي لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين نسخة ٢٠١٨ و٢٠١٩، قبل أن يشد الرحال إلى السعودية بنادي العين.