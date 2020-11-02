شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يناور بورقة شيلونجو لضم حارس مرمى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء قرار البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للنادى الاسماعيلى برحيل النامبيبى شيلونجو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعدم الحاجة لجهوده بعد تراجع مستواه الفني والبدنى ليدفع لجنة التعاقدات لاستخدام اللاعب كصفقة تبادلية لإقناع الأندية التي يفاوضها الإسماعيلى لضم حارس مرمى منها بالحصول على خدماته مقابل ضم حارس مرمى مميز في ظل رغبة كل الأندية في التعاقد مع مهاجم.

وقدم البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للنادى الاسماعيلى تقريره الفني عن الموسم الماضى والذى شهد توصية من المدرب البرازيلي لمجلس إدارة القلعة الصفراء بضرورة رحيل 15 لاعباً عن الفريق الأصفر قبل إنطلاق الموسم الجديد ، ويأتي على رأس الأسماء التي طلب ريكاردو رحيلها عن الدراويش محمد حمدى زكى وشيلونجو وإبراهيم أبو اليزيد وأسامة إبراهيم مشيراً إلى ضرورة خروجهم من القلعة الصفراء حتى لو على سبيل الإعارة لإفساح المجال للتعاقد مع لاعبين أخرين بعد أن استنفذ هؤلاء اللاعبين كل الفرص التي أتيحت لهم على مدار الموسم المنصرم دون جدوى بحسب وصفه.

ورحب ريكاردو باستمرار سبعة ناشئين في صفوف الفريق الأصفر مؤكداً أنهم نواة المستقبل وأنه قادر على تطوير أداؤهم شريطة التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرة يستطيعون انتشال الفريق من عثراته.

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و نجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى التعاقد مع أربعة صفقات استعداداً للموسم الجديد كان أولها خطف الأنجولى الهداف “أرى بابل” بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادي جهودا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن ، كما أتم مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان ، بشكل رسمى التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

كما صرح علاء وحيد المتحدث الإعلامي للإسماعيلي بأن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الإنتقالات الحالية ، كما تم التعاقد مع البرازيلى باتريك فييرا، صانع ألعاب نجران السعودى، بعدما نجح مسئولو الدراويش فى الاتفاق مع اللاعب صاحب الـ 28 عاماً والذى نال إعجاب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للدراويش ليطالب إدارة القلعة الصفراء بالتعاقد معه.