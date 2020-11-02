شكرا لقرائتكم محمد عادل: نجاح المقاولون لن يتوقف محليا وانتظروا مفاجأة في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الجهاز الفنى ولاعبى الفريق كانوا على قدر المسئولية فى الموسم الماضى، بعد تحقيق المركز الرابع فى جدول الدورى العام، وهو الهدف الذى حدده المقاولون منذ بداية الموسم الجارى، وأضاف عادل فى تصريحات لـ "الخليج 365": ينتظرنا موسم جديد أصعب من الماضى بعد مشاركتنا فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، ولذلك نسعى لتدعيم صفوفنا بأفضل الصفقات لمساعدة الفريق على مواجهة التحديات".

واصل: فى الموسم الماضى كان هدفنا المربع الذهبى، ولكن الموسم الجديد أصبح هدفنا الحفاظ على ما وصلنا إليه، مع تقديم عروض قوية فى كأس الكونفدرالية وتشريف الكرة المصرية.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية بالموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدا الكونفيدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي وللجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني .

Advertisements

ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس.

وكان المهندس محمد عادل فتحى، قد أعلن فى وقت سابق عن ضم التونسي وسيم النغموشى لتدعيم صفوف المقاولون استعدادًا لخوض الموسم الجديد، وأكد فتحي أن النغموشي انضم لصفوف المقاولون فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب عقدا لمدة موسمين، واجتاز الكشف الطبي وأنهى إجراءات التعاقد. ويلعب النغموشي فى مركز وسط الملعب وسبق له اللعب لنادى الترجي التونسي كما لعب لفريق اتحاد بن قردان التونسي أيضا.